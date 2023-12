Ladrão rouba celular e zomba da vítima no Instagram dela

Um bandido roubou o celular de uma mulher em frente ao Shopping Bangu, na Zona Ooeste do Rio de Janeiro e, em seguida, fez uma live no Instagram dela, no último sábado (9).

A vítima tinha saído do trabalho e usava o celular para pedir um carro por aplicativo. Foi nesse momento que o suspeito passou de bicicleta e tomou o aparelho.

Como o celular estava desbloqueado, o criminoso teve acesso às redes sociais da mulher. Ele chegou a fazer uma live direto do Instagram, em que zombava da vítima. “Tamo tomando, tamo tomando… É o trem, porr*. Vem com a gangue”, diz o ladrão nas imagens.

A live foi gravada por uma colega da vítima. Até o momento, a Polícia Civil não conseguiu identificar e localizar o suspeito.