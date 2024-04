Ladrões de chocolates são presos pela PM na Zona Sul do Rio

Os agentes recuperaram a mercadoria furtada/Divulgação

Agentes do programa Segurança Presente prenderam dois homens, na última

segunda-feira (22), por furtarem chocolates de uma loja na Avenida Prado Júnior,

em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Após serem acionados por funcionários que

reportaram um arrastão no estacionamento, os agentes localizaram os suspeitos,

realizaram a abordagem e conseguiram recuperar a mercadoria furtada.

Durante a revista, os policiais também foram informados sobre a participação de

adolescentes no crime. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana). Devido ao

envolvimento dos menores, os dois adultos foram acusados deverão responder pelo crime de corrupção de menores.

Eles vão permanecer presos à disposição da Justiça. Os criminosos ainda vão passar por audiência de custódia, que deverá determinar se continuam detidos ou respondem o delito em liberdade.