Ladrões ousados furtam carro à luz do dia em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Numa ação ousada, dois ladrões roubaram um carro à luz do dia no Centro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu por volta das 10h da manhã da última quinta-feira (13). Câmeras de segurança registraram toda a ação. O caso foi registrado na 54ª Delegacia de Polícia (Belford Roxo).

Imagens de câmeras da Rua Nobel mostram toda a movimentação dos criminosos. Depois de alguns minutos, a dupla consegue entrar no veículo da marca Mitsubishi, modelo L200 Triton branco, ano 2017, liga o motor e fuge. Esse trecho fica atrás do Hospital Municipal da cidade.

A proprietária do veículo, que trabalha na unidade médica, relatou que saiu do trabalho após o plantão e encontrou o espaço de estacionamento vazio. “Cheguei para trabalhar no Hospital Municipal de Belford Roxo por volta das 7h da manhã. Fiz um plantão de 24h e, ao sair, meu carro já não estava no local. Eles são muito caras de pau”, disse indignada a estudante de medicina.

A jovem disse que registrou roubo do veículo, que não tinha seguro e alarme, no Sistema Nacional de Alarmes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por Antonio Carlos, Hora H.