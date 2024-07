Ladrões que integram quadrilha de roubo de relógios de luxo de SP são presos no Rio

Matheus e Marco Antônio foram presos quando se preparavam para roubar outra vítima em Botafogo

Agentes da 10ª DP (Botafogo) prenderam em flagrante dois homens por integrar uma quadrilha de ladrões de relógios de luxo no Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, Marco Antônio de Oliveira e Matheus Domingues Goulart estavam preparados para abordar mais uma vítima quando foram surpreendidos pelos agentes, na última quinta-feira (25).

De acordo com as investigações, a dupla saía de São Paulo para roubar relógios caros no Rio de Janeiro e depois revendê-los pela metade do valor de mercado. Os criminosos ficavam escondidos na comunidade de São Carlos, no Centro.

Os crimes eram cometidos da seguinte forma: após identificar o relógio de alguma marca luxuosa, os bandidos seguiam as vítimas e as rendiam, sob a ameaça de uma arma, para roubar o item.

Marco Antônio e Matheus eram investigados em diversos procedimentos na 10ª DP e também tinham anotações criminais por roubos em São Paulo.