Ladrões roubam veículo da frente de casa na Baixada Fluminense

Câmera de segurança registrou a ação do criminoso levando o veículo/Divulgação

O roubo de um carro que durou apenas alguns segundos. O caso aconteceu no

início da madrugada do último dia 8, feriado de Corpus Chirsti, em Queimados, na

Baixada Fluminense. A vítima, um funcionário público, havia acabado de receber

uma pizza quando ouviu o barulho do seu Honda Civic, cinza (placa LQM6B53)

sendo levado.

De acordo com informações do registro de ocorrência, F.M.O, de 31 anos, relatou

que o carro estava em frente a sua sua residência, na Rua José Virgínio do Prado,

na Vila Nascente. Disse ainda que, após atender o entregador de pizza e ouvir o

barulho do motor, apressou-se para ver o que estava acontecendo. Foi quando

observou que haviam levado o carro.

A vítima contou que a parte ‘canivete’ da chave, que usava para ligar o motor ficava

no interior do veículo, que não possui seguro. Um mochila com pertences e

documentos também foram levados pelo bandido. F.M.O usou as redes sociais

para fazer um apelo a quem tivesse informações o caso.

Câmeras flagram ação

Câmeras de segurança da rua registraram a ação do criminoso. Numa das images,

com duração de 2 minutos e 50 segundos, um homem caminha pela pista, se

aproxima do veículo e some na penumbra. Em outra, de 1 minuto e 42 segundos,

ele sai em alta velocidade após conseguir ligar o veículo.

O caso é investigado pela 55ª Delegacia de Polícia (Queimados), onde a ocorrência

foi registrada. Entretanto, até o início da noite da data do fato, o sistema da Polícia

Civil não havia inserido o registro para consulta porque o Serpro (Serviço Federal

de Processamento de Dados) estava fora do ar.

Por Antonio Carlos