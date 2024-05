Lagoa dos Patos sobe mais e cheia avança no Sul do RS

Água da Lagoa dos Patos avança sobre ruas de Rio Grande/Reprodução/RBS TV

RIO GRANDE DO SUL – A Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, subiu ainda mais

nesta quinta-feira (16), com o avanço das águas que correm dos rios do interior e da Região Metropolitana de Porto Alegre. Por outro lado, na capital, o Lago Guaíba ficou abaixou de 5 metros pela primeira vez desde a última segunda-feira (13).

O estado voltou a registrar mortes em razão dos temporais e cheias, chegando a 151 vítimas, 104 desaparecidos e 806 feridos, conforme o boletim mais recente da Defesa Civil. O número de mortos é quase três vezes maior do que o saldo de óbitos da tragédia do Vale do Taquari, em setembro de 2023, até então o maior desastre natural do RS. Na ocasião, 54 pessoas morreram.

Além disso, o número de vítimas neste ano já é o dobro da soma de mortes dos três

eventos climáticos que o estado sofreu no ano passado. Além da tragédia do Vale

do Taquari, os temporais de junho e novembro deixaram mais 16 e cinco mortos,

respectivamente, somando 75 vítimas em 2023.

Casinhas para cachorros

Pelo menos 600 casinhas para cachorros construídas por detentos da Penitenciária

Industrial de Cascavel (PIC), no oeste do Paraná, estão sendo doadas para vítimas

das enchentes no Rio Grande do Sul.

Elas serão enviadas ao estado gaúcho conforme forem sendo produzidas. 108 já

estão prontas e 24 delas, que couberam em um caminhão, estão à caminho de

Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas no estado gaúcho.

“A gente está feliz porque agora estamos conseguindo embarcar as primeiras

casinhas. O caminhão é pequeno, é um pouco, mas aos poucos vai ir levando tudo”, afirmou uma voluntária do projeto Luciana Braga.

A doação é parte do Projeto ”Pipoca”, que foi criado por policias penais do Paraná

em parceria com a ONG Latidos do Bem. Além das casinhas também estão sendo

enviadas, dentro das estruturas, vários cobertores.