LAMSA distribuiu antenas anti linha de pipa no Rio

Equipes da Lamsa distribuiu antenas pra quem passava pela via/Reprodução

A concessionária Linha Amarela S.A. (LAMSA), empresa que administra a Linha

Amarela, distribuiu nesta quinta-feira (16) antenas pra quem passava pela via. O mês de maio é marcado por campanhas que buscam um trânsito mais seguro. O Maio Amarelo chama para a conscientização sobre a segurança no trânsito, com o objetivo de despertar a atenção da sociedade para o elevado número de mortes e lesões no trânsito.

O programa Linha Verde, do Disque-Denúncia, recebeu 112 denúncias sobre

comercialização, fabricação e uso de linhas chilenas e cerol no estado do Rio nos

quatro primeiros meses deste ano — 133% a mais do que no mesmo período no

ano passado, e o maior número desde 2021.

O Código de Trânsito Brasileiro indica o uso obrigatório da antena corta-pipa para

motociclistas profissionais, mas a recomendação serve pra todos que andam de

moto, inclusive no lazer. O item serve como proteção contra a linha chilena e cerol.

Prisão em flagrante

Fabricar, vender e transportar esse tipo de material é crime, com pena prevista de

três meses a um ano de prisão. Nessa semana, policiais civis da Delegacia de

Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) encontraram um galpão, em Nova Iguaçu, na

Baixada Fluminense, onde o material era produzido e comercializado. Segundo a

corporação, dois homens foram presos em flagrante no local.