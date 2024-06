Lancha explode e deixa feridos em Cabo Frio, na Região dos Lagos do RJ

As chamas rapidamente tomaram conta da embarcação

Uma lancha explodiu na manhã desta segunda-feira (17) em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. O acidente foi na Ilha do Japonês e deixou pelo menos cinco feridos, sendo três crianças, de 1 ano e meio, 4 e 5 anos. Os adultos tem 26 e 37 anos. As vítimas são de Vitória, no Espírito Santo, e estão na cidade desde a última sexta-feira (14).

O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu as vítimas que foram levadas para o Hospital São José Operário.

De acordo com a assessoria do hospital, as crianças estão no centro cirúrgico. Após a cirurgia, duas crianças serão transferidas para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

De acordo com um parente das vítimas, eles iam para Arraial do Cabo, pararam pra abastecer e no momento da partida, a lancha explodiu.

A Capitania dos Portos também informou que será instaurado o inquérito e a perícia será realizada.

Terceiro acidente

Esse foi o terceiro acidente envolvendo lanchas em Cabo Frio em 37 dias. No dia 10 de maio, uma lancha explodiu e deixou seis pessoas feridas. Na lancha estavam o condutor da embarcação, de 30 anos; e um casal, de 29 e 34 anos, com os três filhos: dois meninos, de 4 e 8 anos; e uma menina, de 9 anos de idade. A família é da cidade de Itaguara, no estado de Minas Gerais, e não de Montes Claros, como informado inicialmente.