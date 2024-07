Laudo aponta que ossada achada na Baixada é de jovem desaparecido

Caio da Silva Rendão estava desaparecido desde fevereiro

Exames realizados pelo Instituto de Pesquisa Perícias Genética Forense, no Centro

do Rio, confirmaram que a ossada encontrada no quintal de uma residência em São

João de Meriti, na Baixada Fluminense, no dia 10 de junho, é de Caio da Silva

Rendão, de 21 anos. Ele estava desaparecido desde fevereiro. A informação foi

confirmada pelos familiares ao jornal O Dia. A causa da morte foi inconclusiva.

“A gente recebeu o DNA na sexta-feira passada (19). No dia seguinte foi para a

funerária, eles tinham marcado o velório. Quando foi no cartório, para ver a certidão de óbito, eles falaram que não podia dar entrada porque já tinha passado 15 dias, que precisava de uma liberação judicial. Meu primo (irmão do Caio) passou a

semana inteira indo na Defensoria Pública para tentar essa liberação. Conseguiu

ontem (quinta, 25)”, disse a corretora de imóveis Karen Cunha, 30, prima da vítima.

O sepultamento de Caio está marcado para acontecer neste domingo (28), às 11h, no

Cemitério Israelita de Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.