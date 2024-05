Laudo revela que dono de haras foi morto com oito tiros de pistola

Fabio Ortega morreu após ser baleado e bater com carro/Reprodução/Instagram

O laudo cadavérico preliminar do empresário Fábio Ortega, de 72 anos, feito por

legistas do Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, aponta que ele foi

assassinado com oito tiros de pistola, no último dia 18, em Santa Cruz, na Zona

Oeste do Rio.

Dono de um haras e administrador de um parque aquático, ambos localizados na

mesma região em que foi morto, Fábio foi atingido por disparos no peito e em um

dos braços. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura se o crime estaria

ligado ao mercado de apostas on-line.

De acordo com reportagem do RJTV, da Rede Globo, Ortega já foi investigado em São Paulo, por suspeita de ter atuado na contravenção nos Bairros do Brás e do Bexiga, onde seria conhecido como Travolta.

Agentes da DHC apuraram que a Fábio Ortega estaria iniciando atividades

relacionadas a apostas, e aportaria dinheiro neste segmento. Ainda de acordo com

a investigação, os responsáveis pelo ataque seguiram a vítima por cerca de 17

quilômetros antes de a executarem, na altura da localidade conhecida como

Jesuítas, em Santa Cruz. Imagens de câmeras obtidas pelos investigadores

mostram que dois homens em um veículo Chevrolet Blazer seguiram o carro do

empresário após ele sair de uma academia de ginástica, no município de Itaguaí, na

Baixada Fluminense.

Já em Santa Cruz, os suspeitos emparelharam o automóvel com veículo dirigido por

Ortega, na Avenida Padre Guilherme Decaminada, e fizeram os disparos. Baleado, o

empresário perdeu a direção e ainda colidiu com outro carro antes de capotar e

bater contra um poste. Na última terça-feira, polícias da DHC prenderam Antônio

Souza de Andrade. Ele é suspeito de ser um dos envolvidos no assassinato.