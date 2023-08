Legislativo estadual e Hemorio fecham parceria para campanha de doação de sangue

O Instituto Estadual de Hematologia (Hemorio), em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), vai realizar, na próxima terça-feira (8/8), uma campanha de doação de sangue no plenário da Casa. A expectativa é coletar material suficiente para ajudar 560 pessoas. Cada bolsa de sangue tem capacidade para 450 ml, quantidade para salvar quatro vidas.

O Hemorio disponibilizará seis cadeiras de doação e o Departamento Médico da Alerj oferecerá suporte aos doadores. “Incentivar a doação é uma das melhores formas de exemplificar o cuidado, a empatia e a responsabilidade que devemos ter com o outro. Não é preciso ser médico para salvar vidas”, disse o diretor do departamento da Assembleia, Samy Chitayat.

Os voluntários precisam ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 kg, além de apresentar documento com foto. Os menores de idade deverão apresentar autorização e identidade dos pais ou responsáveis legais – o documento pode ser baixado no site do Hemorio. Grávidas, lactantes, pessoas que tenham tido ou sido expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como sífilis, AIDS, hepatite e doenças de Chagas não podem doar.

Quem fez tatuagem ou colocou piercing só pode participar doar depois de seis meses. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Homens podem doar até quatro vezes por ano, enquanto mulheres apenas três.

“É muito importante garantir que os estoques estejam abastecidos para dar suporte àqueles que precisam e permitir que as emergências atuem de forma tranquila. Não deixe de participar da ação e fazer a sua parte”, ressaltou o diretor geral do Hemorio, Luiz Amorim.

As doações serão realizadas das 10h às 17h, na galeria do Plenário da Casa, que fica no térreo do prédio, na Rua da Ajuda, nº 5, no Centro do Rio.