Lei concede benefícios fiscais para estimular atividades de reciclagem de embarcações

A medida vale para a reciclagem de embarcações e demais ativos

marítimos offshore

As atividades desenvolvidas para reciclagem de embarcações e demais ativos

marítimos poderão ser estimuladas no Estado do Rio por meio, por exemplo, da

concessão de benefícios fiscais para as empresas de reciclagem. É o que está

disposto na Lei 10.028/23, de autoria da deputada Célia Jordão (PL), que foi

sancionada pelo governador Cláudio Castro, com vetos parciais, e publicada na

edição extra do Diário Oficial da última segunda-feira (29).

A medida autoriza a criação do Plano Estratégico para o Desenvolvimento da

Economia do Mar. Os objetivos principais com a reciclagem de embarcações e

reutilização de materiais e equipamentos usados, todos resultantes do

descomissionamento de navios e demais ativos marítimos que se encontram no fim

de seus ciclos produtivos ou de vida útil, são contribuir para a promoção do

desenvolvimento da competitividade empresarial, inovação, educação, cultura e

qualidade de vida do trabalhador e de toda a sociedade fluminense, desdobrando-

se em desenvolvimento econômico e social sustentável.

Também está autorizada a criação do Fundo de Emergência para Remoção de

Ativos Marítimos (Feramar). As receitas do Feramar serão compostas, entre outros,

por recursos do Fundo Soberano do Estado do Rio e do Fundo Estadual de

Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam).