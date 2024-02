Leo da 12 e mais dois são mortos e os corpos queimados na Baixada

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga os

assassinatos de três homens ocorridos na madrugada desta terça-feira (20), em Nova Iguaçu, na Baixada. Os corpos do ex-policial militar Leonardo de Souza Moreira, conhecido como Leo da 12; do 3º sargento da Marinha Lucas Gonçalves Martins; e de um terceiro identificado apenas como Vinicius, apresentavam marcas de tiros e estavam parcialmente carbonizados na Estrada Velha de São José, no bairro Ponto Chic. Um carro queimado também foi achado na cena do crime.

A especializada investiga se os homens foram executados pelo tribunal do crime comandado pelos próprios comparsas. Os assassinatos foram motivados por uma guerra interna pelo controle do bando. As informações estão sendo apuradas pela DHBF.

Abordados na saída de cemitério

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, um dia antes de ser assassinado, Leo da 12 enterrou o sobrinho, identificado como Lucas Germano. Ele teria sido morto durante um suposto arrastão na Linha Vermelha.

Entretanto, internautas postaram comentários sugerindo que o rapaz também teria sido assassinado por integrantes de um grupo rival e que não houve arrastão. Ainda segundo informações, após deixar o Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, o grupo teria sido cercado e levado para um local ermo no Ponto Chic, onde foram executados.