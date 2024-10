Leo Vieira e Valdecy da Saúde disputarão o 2° turno em São João de Meriti

A cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, terá 2° turno nas eleições desse ano, com a disputa entre Leo Vieira (PR) e Valdecy da Saúde (PL).

Com 100% das urnas apuradas, Leo Vieira terminou com 49,82% dos votos, o equivalente a 122.399 votos. O candidato Valdecy da Saúde terminou com 33,01% dos votos, equivalente a 81.102 votos.

A eleição em São João de Meriti foi marcada por uma forte disputa entre os dois deputados estaduais, que conseguiram angariar grande parte dos votos da população. Léo Vieira liderou o primeiro turno, mas não alcançou a maioria absoluta, o que forçou a realização de um segundo turno. O apoio do atual prefeito Dr. João a Valdecy da Saúde tem sido um fator crucial em sua campanha, e agora os dois candidatos se preparam para intensificar a disputa na reta final.

Com a continuidade da eleição para o segundo turno, a cidade de São João de Meriti segue dividida, com as campanhas focadas em garantir apoio adicional para conquistar a vitória no próximo pleito.