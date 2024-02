Lewandowski toma posse e diz que combate ao crime organizado é sua prioridade

BRASÍLIA – Ao tomar posse nesta quinta-feira (1º) como ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski afirmou que vai priorizar o combate ao crime organizado, que em sua análise já está infiltrado em órgãos públicos. Frisou, no entanto, que não basta a “enérgica repressão policial”. É preciso, afirmou, combater suas causas, “ligadas à desigualdade, à exclusão e à falta de oportunidade para milhões de brasileiros e brasileiras (…) em situação de vulnerabilidade”.

“O combate à criminalidade e à violência, para ter êxito, precisaria, além de uma

permanente e enérgica repressão policial, demandando a execução de políticas

públicas que permitam superar esse verdadeiro apartheid social, que continua

segredando boa parte da população brasileira”, afirmou o novo ministro, na

cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

O ministro destacou que o crime organizado já se infiltrou até em órgãos públicos, o

que aumenta a “complexidade” do enfrentamento:

“Há, ainda, mais um agravante. Nos dias que correm, a preservação da segurança

pública cresceu muito em complexidade. Não apenas o Brasil, mas diversos países

do mundo enfrentam o novo e temível desafio que é o da criminalidade organizada.

A atuação das organizações criminosas as quais se incluem as milícias ,

subdivididas em múltiplas facções (…)”.

Lewandowski ainda afirmou que terá “enormes responsabilidades à frente da pasta

e que dedicará “os melhores esforços” para dar continuidade “ao excelente trabalho

executado” até aqui por seu antecessor, Flávio Dino, que este mês assumirá a vaga

de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF).