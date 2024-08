Líder comunitário suspeito de operar drone para vigiar policiais e criminosos de facção rival no Dendê é preso

José Carlos de Souza dos Santos havia montado uma central de TV para monitorar a presença da PM /

Divulgação

Presidente da Associação de Moradores da Comunidade do Barbante, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, José Carlos de Souza dos Santos, de 36 anos, havia montado uma central de TV para monitorar a presença da PM e de criminosos rivais. Ele foi preso na manhã desta terça-feira (27), na Vila Joaniza, também na Ilha, operava um drone para vigiar a posição de PMs e informar para traficantes da favela.

De acordo com a PM, equipe do 17º BPM (Ilha do Governador) faziam uma operação na comunidade, para evitar disputas do Comando Vermelho, retirar barricadas e desobstruir vias e recuperar carros roubados e clonados.

No momento da prisão, o líder comunitário estava em uma laje manuseando o equipamento e informando para os bandidos a posição dos agentes. Ele foi preso em flagrante e levado para a 21ª DP (Bonsucesso).

Ainda na operação, os militares encontraram em um ponto da comunidade uma casa que armazenava drogas, artefatos explosivos e material para fabricação das bombas.