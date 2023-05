Líderes do exército e milícias anunciam trégua de sete dias

Fumaça na área industrial de Ondurmã, a mais populosa cidade do Sudão, em 30 de abril

SUDÃO – Os líderes do exército e as forças paramilitares em guerra no Sudão concordaram com uma trégua de sete dias, de 4 a 11 de maio, em conversa por telefone com o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Sudão do Sul nesta terça-feira (2).

“O general Abdel Fattah al-Burhan e o general Mohamed Hamdan Dagalo concordaram em princípio com uma trégua de sete dias, de 4 a 11 de maio”, anunciou o ministério em comunicado.

Desde que as forças militares e representantes civis assinaram em dezembro um acordo de transição, estão em andamento negociações para integrar as FAR ao exército sudanês. Analistas acreditam que Hemedti, cujo grupo paramilitar é estimado em 100 mil homens, não seria a favor da reestruturação.

Em fevereiro, num discurso que chamou o golpe de “erro”, Hemedti descreveu a ação como a “porta de entrada para o antigo regime”. Uma semana antes do discurso, Burhan disse que não toleraria as FAR operando de forma independente,

enfatizando a importância da fusão do grupo paramilitar com o exército. Em resposta, Hemedti disse que “representantes do antigo regime” queriam “provocar uma cisão” entre as FAR e as forças armadas.

A assinatura de um acordo para nomear um governo civil estava marcada para o início deste mês, no entanto, foi indefinidamente adiada no último minuto.