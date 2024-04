Light aponta que ‘gato de rico’ conta com controle remoto e sensor anti-fiscalização

Casas em bairros “nobres” do Rio já contam com aparelhos para roubar energia elétrica/Reprodução

Os “gatos de ricos” praticados na área em que a Light atua está cada vez mais sofisticada no Rio de Janeiro. Estabelecimentos comerciais, unidades fabris ou casas em bairros “nobres” já contam com aparelhos mais sofisticados para roubar energia elétrica sem comprometer o fraudador.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a estratégia difere do ‘gato’ em locais mais pobres, que consiste na ligação direta do poste à residência. Controles remotos e sensores que detectam a presença humana e desabilitam as fraudes quando a fiscalização chega.

A Light tem tentado contra-atacar usando softwares de IA que monitoram o comportamento do consumo dos clientes para a indicação de possíveis alvos para inspeção. Nos primeiros quatro meses de 2024, a Light registrou um aumento de 40% de fraudes de energia na Barra da Tijuca e na Zona Sul carioca.