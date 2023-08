Light apresentará condições para renovar concessão em 3 meses

Hélio Costa se reuniu com o ministro Alexandre Silveira/Eric Napoli/Poder360

O presidente do Conselho de Administração da Light, Hélio Costa, disse nesta quarta-feira (30) que a distribuidora de energia trabalha para apresentar suas condições financeiras para renovar sua concessão de distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro em até 3 meses. O contrato de concessão se encerra em 2025 e a companhia já manifestou interesse em renová-la. Mas, pesa para a Light o processo de recuperação judicial ajuizado em maio. A dívida da empresa é de aproximadamente R$ 11 bilhões.

Diretores da Light se reuniram nesta 4ª com o ministro de Minas e Energia,

Alexandre Silveira, para tratar das condições necessárias para a companhia

comprovar sua capacidade de estender seus serviços na capital fluminense.

Em conversa com jornalistas depois do encontro, Hélio Costa afirmou que a reunião

com Silveira foi muito produtiva e que a empresa está confiante em renovar a

concessão.

Segundo o presidente do Conselho da Light, as conversas com os credores estão em um ritmo “muito bom” e a empresa traça um caminho rápido para o equilíbrio financeiro. “Nós já estamos com o processo todo de negociação com os intervencionistas e com os bancos do acordo. Eles são muito razoáveis e acho que nós teremos condição de fazer algumas coisas”, declarou Costa.

A Light também aguarda a definição da modelagem dos novos contratos de concessão de distribuição elétrica. Com 3 contratos para vencer até o final do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governo decidiu não exercer a renovação automática e analisa caso a caso.

Nesta quinta (31.ago), o corpo técnico do Ministério de Minas e Energia vai participar de uma audiência pública junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) para debater as regras dos novos contratos de concessão de distribuição elétrica.