Light prepara megaoperação para evitar apagões no 1º turno das eleições no RJ

A Light elaborou uma megaoperação para o 1º turno das eleições, que acontecerá no próximo domingo (6). O objetivo é assegurar um fornecimento de energia elétrica sem interrupções.

Os 2.858 locais de votação abastecidos pela Light serão monitorados por um painel do Centro de Operações Integradas (COI) da empresa. O sistema de gestão de distribuição permite a identificação diferenciada dos locais de votação, agilizando o atendimento e priorizando ações desde a véspera das eleições até a apuração dos votos. Além disso, um representante da Light estará presente no TRE para acompanhar a operação.

“Nosso time de operação e manutenção estará estrategicamente mobilizado para garantir um atendimento rápido e eficiente em situações de emergência. Implementamos também um plano de comunicação detalhado para este período, visando agilizar soluções e manter todos informados sobre possíveis interrupções no fornecimento de energia, além de esclarecer qualquer problema que possa surgir durante as eleições” afirma João Paulo Parreira, Superintendente de Operações da Light.

Intervenções programadas

Durante o dia da eleição, a Light não realizará intervenções programadas no sistema e reforçará o número de equipes em campo. O foco principal será garantir o fornecimento de energia nos prédios do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), polos eleitorais, zonas e seções eleitorais situadas na área de concessão da companhia. A Light é responsável por abastecer quase 60% das zonas eleitorais no estado do Rio de Janeiro.