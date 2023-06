Liminares já suspenderam quatro transferências de traficantes do RJ

Da esquerda para a direita: Charles do Lixão, My Thor, Piu e Nando do

Bacalhau

Já chega a quatro o número de traficantes que seriam transferidos do Complexo

Penitenciário do Gericinó, na Zona Oeste do Rio, para presídios federais, e que

foram beneficiados por decisões de desembargadores do Tribunal de Justiça do

Rio.

O último a receber a concessão foi Charles Silva Batista, o Charles do Lixão,

integrante do Comando Vermelho.

A desembargadora Maria Sandra Kayat Direito, da 1ª Câmara Criminal, atendeu ao

pedido da defesa do criminoso, feita pelo advogado Flávio Mendonça de Quadro,

que alegava a necessidade ao “direito individual do preso”, para ser julgado por

seus feitos.

Argumento parecido ao que foi usado pela defesa de Marco Antônio Pereira Firmino

Da Silva, o My Thor, que conseguiu a liminar na última quarta-feira (21). Ela

suspende sua transferência até que o juiz da Vara de Execuções Penais (VEP)

comprove ações do criminoso que inviabilizem sua permanência no estado.

No mesmo dia, Anderson Venâncio Nobre de Souza, o Piu, também foi beneficiado.

Na quinta (22), o pedido de Luiz Fernando do Nascimento Ferreira, o Nando do

Bacalhau, também foi deferido.

No caso de My Thor, a decisão é do desembargador José Muiños Piñeiro Filho, da

6ª Câmara Criminal do Rio. Já o habeas corpus de Piu foi expedido pela

desembargadora Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, da 7ª Câmara

Criminal.

A liminar que beneficia Nando Bacalhau foi dada pela desembargadora Denise

Vaccari Machado Paes, da 1ª Câmara Criminal. Todas as decisões são

monocráticas e serão levadas a plenário.

Elas não se estendem automaticamente a outros criminosos, mas abrem

precedente para que as defesas peçam um habeas corpus por extensão e possam

se beneficiar das mesmas liminares.

Castro fala em 31 transferidos

Na última terça (20), o governador Cláudio Castro (PL) afirmou que 31 presos serão

transferidos para unidades prisionais federais por pelo menos 3 anos.

Segundo apuração do g1, esses presos serão divididos e levados para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, e para a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.