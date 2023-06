Limitações de voos no Santos Dumont terão início em outubro, afirma ministro

A transferência de voos do Aeroporto Santos Dumont para o Galeão será progressiva

A transferência de voos do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, para o

Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte da cidade, deverá começar em

janeiro e avançar de forma progressiva, afirmou nesta segunda-feira (19) o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

Segundo ele, a partir de outubro começará também uma redução na quantidade de

horários de voos, para manter o volume de passageiros no terminal do Centro

dentro da capacidade. Na semana passada, o prefeito Eduardo Paes informou que

o governo federal havia aceitado a proposta das autoridades do Rio, de restringir

as operações no Santos Dumont.

Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, o prefeito

Paes informou que as únicas rotas que permanecerão no terminal localizado no

Centro do Rio serão a ponte aérea para Congonhas, em São Paulo, e os voos para

Brasília. Todos os demais voos para destinos domésticos serão destinados ao

Galeão.

Outra decisão tomada é que não será mais possível fazer check-in no Santos

Dumont para voos internacionais. Embora ele não tenha rotas para o exterior, hoje

o passageiro pode despachar bagagens e fazer conexões para cidades fora do

país a partir do terminal localizado na região central da cidade. Isso poderá ajudar a

atrair mais voos para o Galeão.