Linha de frente do PT do RJ quer expanção de domínios

Quaquá, Zeidan e Dimas: estratégia para ampliar força do partido

Há mais de uma década no comando de Maricá, o PT quer aproveitar a força

política do presidente Lula para expandir seus domínios aos municípios de Itaboraí

e São Gonçalo. Com o aval da Executiva Nacional, o partido já definiu as figuras de

proa para a disputa eleitoral de 2024 no Rio: são os deputados federais

Washington Quaquá, em Maricá, e Dimas Gadelha, em São Gonçalo, e a deputada

estadual Zeidan, em Itaboraí.

O comando petista vai apostar alto nas três candidaturas, que, se bem-sucedidas,

devem emprestar musculatura à sigla na Região Metropolitana do Rio, área

considerada estratégica para a sigla.

Além da tríplice aliança na chamada “região metropolitana de Maricá”, o PT deve

apoiar nomes de partidos aliados em outros municípios: Nova Iguaçu, Nilópolis,

Duque de Caxias , Belford Roxo e Niterói fazem parte da relação de alianças em

negociação.

Um grupo de deputados da bancada federal fluminense tem atuado de forma

conjunta nas articulações e votações de pautas importantes, numa parceria que se

manifesta no parlamento mas caminha para produzir resultados também na política

estadual.