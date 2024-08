Liniker e IZA estão no Top 5 dos mais influentes do Brasil

Liniker e IZA estão no Top 5

A pesquisa Most Influential Celebrities (MIC) de 2024, realizada pela Ipsos, destacou os nomes que mais impactaram o Brasil neste ano. Entre os principais, Liniker e IZA surgem como as únicas cantoras no Top 5, refletindo o crescente reconhecimento da música como uma força transformadora e representativa no cenário nacional.

De acordo com o estudo, Liniker tem utilizado sua música para celebrar a diversidade cultural brasileira e promover mudanças sociais significativas. Já IZA se destaca não apenas por seu sucesso na cena musical, mas também por sua atuação em fortalece a comunidade negra.

Os primeiros lugares do ranking também incluem Gisele Bündchen, ícone da moda e defensora de um estilo de vida saudável; Rebeca Andrade, a atleta brasileira com o maior número de medalhas olímpicas; e Jout Jout, cuja influência persiste graças aos seus vídeos impactantes sobre feminismo, relacionamentos e autoconhecimento, mesmo sem novos lançamentos recentes.

Realizada com 2.000 entrevistas online e avaliando 200 celebridades em 40 atributos, a pesquisa deste ano revelou que fatores como diversidade, poder feminino e representatividade negra são altamente inspiradores para o público brasileiro.