Lira encaminha pedido de cassação de Braga ao Conselho de Ética da Câmara

Glauber Braga é flagrado expulsando um integrante do MBL da Câmara com agressões físicas/Reprodução

O pedido de cassação feito pelo partido Novo contra o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), foi encaminhado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira PP-AL), ao Conselho de Ética da Casa. Na semana passada, o parlamentar flagrado expulsando um integrante do MBL da Câmara com agressões físicas.

Esta é a segunda vez neste ano que Braga enfrenta um pedido de cassação, e a quinta nos últimos seis anos.

Braga já está sendo investigado no Conselho de Ética por um incidente anterior, quando empurrou e agrediu o colega Abílio Brunini (PL-MT) durante uma reunião da comissão que discutia a guerra entre Israel e a Faixa de Gaza, ocorrida em novembro do ano passado.

Esta não é a primeira vez que o nome do deputado é associado a polêmicas. Em 2023, ele protagonizou um embate com Eduardo Bolsonaro (PL-SP) durante uma discussão sobre remessas de joias oferecidas pelo governo da Arábia Saudita. No ano anterior, Braga também teve desentendimentos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o que resultou em sua convocação ao Conselho de Ética.

Os casos anteriores foram arquivados, assim como ocorreu em 2019, quando o então Partido Social Liberal (PSL) solicitou a cassação de Braga por tê-lo chamado de “juiz ladrão”, em referência ao ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, durante o governo de Jair Bolsonaro.