Lucinha é ouvida no CE da Alerj e volta a negar ligação com a milícia da Zona Oeste do Rio

Lucinha fez sua defesa oral no Conselho de Ética da Casa/Reprodução

A deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha (PSD), fez sua defesa oral no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), nesta terça-feira (4), dentro do processo ético-disciplinar que responde por quebra de decoro parlamentar.

Por quase duas horas, a parlamentar respondeu todas as perguntas do colegiado e voltou a negar as acusações de envolvimento com a milícia da Zona Oeste do Rio.

Foi a primeira vez que a deputada esteve em uma reunião do colegiado para prestar esclarecimentos sobre as acusações de que é aliada de criminosos cariocas. Ao fim do depoimento, o presidente do Conselho, deputado Júlio Lopes (Agir), deu por encerrada a instrução probatória do processo.

Alegações finais

Com prazo de cinco dias corridos que começa hoje (5), Lucinha terá que apresentar suas alegações finais, podendo entregar a documentação até 10 de junho, por se tratar de dia útil. A expectativa é que o parecer do relator seja emitido até o dia 18, quando será submetido a votação do Conselho de Ética.

A parlamentar foi indicada pela Polícia Federal, em abril, por suspeita de envolvimento com uma milícia que atua na região da Zona Oeste, comandada por Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho.

A PF já havia enviado o relatório final da investigação para a Alerj e, segundo a documentação, a deputada seria o braço político do grupo. A região é seu reduto eleitoral. Já Lucinha apresentou sua defesa por escrito ao Conselho de Ética em maio.