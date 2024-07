Luiz Cláudio Ribeiro reassumirá mandato de deputado na Alerj

Luiz Cláudio Ribeiro atuando como deputado estadual na Alerj

A edição do Diário Oficial de segunda-feira (1º) convoca Luiz Cláudio Ribeiro (Republicanos) a reassumir seu mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ele entra na vaga deixada por Cláudio Caiado (PSD), que se licenciou do cargo para ocupar a vaga de secretário de Habitação da capital fluminense.

Natural de Mangaratiba, na Costa Verde do RJ, Luiz Cláudio, de 36 anos, volta à Alerj após menos de um mês. Ele atuava como deputado desde fevereiro de 2023, após Eduardo Cavaliere (PSD) ter se licenciado para assumir a Secretaria Municipal da Casa Civil do Rio.

No entanto, Cavaliere retornou à Assembleia Legislativa do Estado no início de junho, o que ocasionou a saída de Ribeiro.

Em sua vida pública, Luiz Cláudio atuou, principalmente, em sua cidade natal. De 2018 a 2022, o parlamentar foi secretário municipal de Governo e de Finanças e Planejamento de Mangaratiba.

Nas eleições de 2022, após conseguir mais de 32 mil votos, ficou como primeiro suplente do seu partido, à época o PSD.