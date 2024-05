Lula anuncia ajuda de R$ 5,1 Mil para atingidos no Rio Grande do Sul

Lula visitou abrigo instalado no campus da Unissinos em São Leopoldo/Ricardo Stuckert/PR

RIO GRANDE DO SUL – O governo do presidente Lula anunciou uma transferência imediata de R$ 5,1 mil via Pix para famílias afetadas pela catástrofe no Rio Grande do Sul. A ação foi divulgada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante uma visita ao estado nesta quarta-feira (15).

A medida visa auxiliar cerca de 200 mil famílias que sofreram com enchentes, danos em suas casas e perda de acesso a serviços essenciais, como água e energia elétrica.

A pedido do presidente Lula, foi liberado um novo saque do FGTS, no valor de até R$ 6.220, para áreas em situação de calamidade ou emergência. A última liberação havia ocorrido em setembro do ano passado, mas a atual situação permitiu a antecipação.

“Essas pessoas (que perderam bens) terão de forma rápida, facilitada, via Caixa Econômica, a transferência nas suas contas, via PIX, de R$ 5,1 mil. A comprovação se dará apenas pelo endereço que a pessoa mora. Quem perdeu todos os documentos vai lá, diz seu CPF. Vai ser via aplicativo da Caixa, com a autodeclaração das pessoas. E esse endereço, evidente, será checado”, explicou Rui Costa.

Indignado com fake news

Lula expressou indignação com as fake news relacionadas à tragédia climática que atingiu o RS. O combate à desinformação tornou-se uma prioridade para o governo, que mobilizou seus assessores para responsabilizar os propagadores de notícias falsas.

Durante uma pausa em uma reunião no Palácio do Planalto, Lula falou sobre sua surpresa com a capacidade das fake news de se espalharem rapidamente. “Não sabia que existia uma espécie de ser humano tão canalha como a dos caras que fazem fake news”, afirmou.

“É mais fácil falar a mentira e falar mal do que falar a verdade”, acrescentou o presidente, destacando a facilidade com que as notícias falsas se propagam pelas redes sociais.

O ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, enviou um ofício ao Ministério da Justiça listando perfis que supostamente compartilharam conteúdo falso sobre os esforços de auxílio às vítimas das enchentes. A Polícia Federal, sob a liderança de Ricardo Lewandowski, iniciou uma investigação sobre o caso.

Sob investigação

Pelo menos 20 notícias falsas diferentes circularam, amplificadas por políticos e artistas, alcançando 13,46 milhões de visualizações nas postagens originais, segundo dados das plataformas.

Entre as fake news investigadas está a alegação de que a Secretaria da Fazenda do estado estaria exigindo notas fiscais dos caminhoneiros que transportavam doações, além de boatos sobre a descoberta de 300 corpos em Canoas, quando o número real de mortos era de 19, conforme o último balanço.

Número de mortos

As fortes chuvas do Rio Grande do Sul causaram ao menos 149 mortes, de acordo com boletim divulgado no início da noite desta terça-feira (14). O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 112 desaparecidos —inicialmente, a Defesa Civil gaúcha havia informado que eram 124.