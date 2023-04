Lula diz que plano para atacar Moro e outras autoridades é uma “armação”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma declaração nesta terça-feira (23) à CNN Brasil durante visita ao Complexo Naval da Marinha em Itaguaí, na Baixada Fluminense, sobre o plano de uma facção criminosa que pretendia matar e sequestrar o senador Sergio Moro (União-PR) nas investigações da Polícia Federal que levaram à prisão, na última quarta-feira (22), de nove membros de uma facção criminosa que planejavam um ataque contra o ex-juiz, familiares e outras autoridades.

Questionado, Lula disse que não queria “ficar atacando ninguém sem ter prova” – mas, em seguida, disse achar que era “mais uma armação” de Moro, seu opositor político. “Se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda”, afirmou.

O presidente esteve acompanhado dos ministros José Mucio (Defesa), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Gonçalves Dias (Gabinete de Segurança Institucional), Daniela Carneiro (Turismo), além da embaixadora da França no Brasil, Brigitte Collet. Outras autoridades oficiais e representantes das empresas envolvidas no programa participaram do evento.

Ex-juiz repudiou fala

Moro repudiou a fala de Lula sobre a ameaça do PCC à vida dele e da família dele ser uma “armação”. O ex-juiz disse ter virado alvo da organização criminosa por seu trabalho como “agente da lei” e afirmou ser inadmissível que Lula trate a situação “dando risada”.

O senador cobrou seriedade: “Se algo acontecer com minha família, a responsabilidade é desse presidente, que deu risada”. Ele pediu decência a Lula: “Então pergunto ao senhor presidente: o senhor

não tem decência? Não tem vergonha? Não respeita o cargo ou o sofrimento de um agente da lei?”.

Os avanços do Prosub

A visita de Lula às instalações do Complexo Naval de Itaguaí é altamente simbólica. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (ProSub) foi idealizado pelo Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, que foi preso e condenado em 2015 pelo ex-juiz parcial Sergio Moro.

Durante sua estadia na prisão, o almirante Othon tentou ser ouvido, sem sucesso, teve pedidos de soltura negados, ficou doente e chegou a tentar o suicídio. Ele é um dos maiores cientistas brasileiros e

responsável pelo programa nuclear do País.

Em seu Twitter, o presidente Lula anunciou a visita: “Hoje estou no Rio de Janeiro, onde visitarei a construção de submarinos pela Marinha em Itaguaí e também participarei do relançamento de programas de fomento à cultura, para recuperarmos empregos e a produção artística brasileira”.

No cronograma do Prosub, há previsão de entrada em operação do S-41 pela Marinha no segundo semestre de 2023. O primeiro submarino construído no programa foi o S-40 “Riachuelo”.

O lançamento do “Tonelero” (S-42) tem previsão para 2023 e o “Angostura” (S-43) está programado para 2024. Além de

representar um dos maiores programas estratégicos da Defesa, o Prosub tem impacto significativo na economia, com geração de mais de 60 mil empregos diretos e indiretos e envolvimento de 700 empresas.