Lula fortalece Paes e Waguinho com o anúncio de investimentos federais

Os prefeitos Waguinho (Belford Roxo) e Paes (Rio) aguardam a visita de Lula

O cerimonial do Palácio do Planalto fechou na última quarta-feira (31), a agenda da visita do presidente Lula ao Rio, na próxima semana, definindo locais e previsão de público para cada evento.

O ato mais grandioso será em Belford Roxo, às 15, de terça-feira (6). Em

pronunciamento público, ao lado do prefeito Waguinho e da deputada Daniela

Carneiro, Lula vai lançar a pedra fundamental de outra unidade do Instituto Federal

de Educação que será erguida no município. Também vai anunciar a construção de

um hospital oncológico, antiga reivindicação dos moradores da cidade.

A expectativa é de que 10 mil pessoas compareceram ao encontro. Será um ato

administrativo mas de forte conotação política: como prometido na campanha, em

manifestações organizadas por Waguinho, Lula volta à cidade da Baixada

Fluminense para lançar um extenso pacote de projetos e obras. A iniciativa fortalece

o grupo político liderado pelo prefeito.

Mais cedo, às 14 h, Lula vai ser homenageado por Waguinho, que inaugura uma

escola em tributo ao neto do presidente, morto aos 7 anos em 2019. O colégio

municipal Arthur Araújo Lula da Silva terá espaços planejados para leitura, vídeo,

informática, lazer e conforto e segurança para alunos e professores.

Mais de 800 unidades habitacionais

Ainda na terça-feira pela manhã (5), o presidente visita Magé, onde vai inaugurar

um conjunto residencial do projeto Minha Casa, Minha Vida, em ato com o prefeito

Renato Cozzolino (PP). São 847 unidades habitacionais que foram abandonadas

sob Bolsonaro e retomadas no governo de Lula.

Na quarta-feira (7, às 10 h, Lula se encontra com outro aliado estratégico no Rio: o

prefeito Eduardo Paes. Juntos vão inaugurar mais uma unidade do GEO – inspirado

nos Cieps de Leonel Brizola, trata-se do mais ambicioso projeto público educacional

em execução no país. Em síntese, um brizolão modernizado e tecnologicamente

contemporâneo. O Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado foi montado no

espaço onde funcionou a Arena 3 do Parque Olímpico, na Barra (veja o vídeo). Na

ocasião, o presidente vai anunciar a construção de mais duas unidades do Instituto

Federal de Educação: na Maré e na Cidade de Deus.

De lá, o presidente segue para agenda em Juiz de Fora e Belo Horizonte.