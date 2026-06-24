Lula inaugura primeiro trecho da nova Serra das Araras e sinaliza pedágio mais barato na Via Dutra

Iniciada em abril de 2024, a ampliação do trecho já superou a marca de 70% de execução. O investimento total previsto é de R$ 1,5 bilhão

O presidente Lula e o governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, inauguraram nesta terça-feira (23) quatro quilômetros da pista de subida da nova Serra das Araras. A cerimônia aconteceu às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Paracambi.

As obras, de concessão da CCR RioSP/Motiva começaram em 2024 e têm previsão de conclusão para 1º de março de 2027. Lula abordou valores de pedágio após ministros como Miriam Belchior (Casa Civil) citarem um estudo que viabiliza diminuição.

“Nós resolvemos baratear, nós fazemos com que o povo pague menos”, disse Lula, citando a concessão federal.

A entrega representa um avanço importante em uma das maiores obras rodoviárias em andamento no país. O segmento liberado conta com quatro faixas de rolamento, acostamento, iluminação em toda a extensão, faixas de segurança e oito novos viadutos.

A cerimônia contou com a presença de ministros, representantes do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do BNDES e autoridades estaduais e municipais.

Obra estratégica para a economia do país

A Serra das Araras integra a Via Dutra, principal ligação entre as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo. Todos os meses, cerca de 390 mil veículos passam pelo trecho, sendo aproximadamente 36% caminhões e veículos de carga.

Por concentrar grande parte do transporte de mercadorias do Brasil, a rodovia é considerada estratégica para a economia nacional. Estimativas do Ministério dos Transportes apontam que mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro circula pela Dutra.

Mais fluidez e segurança para motoristas

Conhecida pelas curvas acentuadas, aclives íngremes e longos congestionamentos, especialmente em feriados prolongados, a Serra das Araras passa pela maior transformação de sua história.

Segundo a concessionária responsável pelas obras, a modernização permitirá aumentar a velocidade operacional no trecho dos atuais 40 km/h para até 80 km/h. A expectativa é reduzir o tempo de viagem em até 25% no sentido São Paulo e em até 50% na descida em direção ao Rio de Janeiro.

Além disso, a nova configuração deve diminuir o número de acidentes, principalmente aqueles envolvendo veículos pesados, que frequentemente causam bloqueios e congestionamentos na região.

Iniciada em abril de 2024, a ampliação da Serra das Araras já superou a marca de 70% de execução. O investimento total previsto é de R$ 1,5 bilhão.