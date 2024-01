Lula pode participar de inauguração de escola em homenagem ao neto na Baixada Fluminense

Arthur Araújo e Lula: morte em 2019 por infecção bacteriana

Através de sua assessoria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula expressou a

intenção de participar da inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da

Silva, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no dia 6 de fevereiro. A unidade,

dedicada ao neto Arthur, que morreu aos 7 anos em 2019, terá capacidade para mil

alunos e oferecerá espaços planejados para leitura, vídeo, informática e lazer.

A homenagem, realizada pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho

(Republicanos), é parte de uma relação que se estende a conversas entre Lula e o

casal formado pelo político e a deputada federal Daniela Carneiro (União-RJ). Após a exoneração de Daniela do Ministério do Turismo em julho de 2023, Lula discutiu a liberação de emendas e projetos para beneficiar Belford Roxo, incluindo a construção de um hospital e de um Instituto Federal.

A agenda do presidente na cidade também incluirá a inauguração da unidade do

Instituto Federal, vistoria das obras do Hospital Oncológico e uma visita ao

Complexo Industrial da Bayer. O presidente e o prefeito se reuniram recentemente

para abordar os estragos causados pelas chuvas, com Lula garantindo apoio do

governo federal para ajudar a cidade.

Aliado crucial

Waguinho é prefeito da sexta maior cidade do Rio desde 2017 e tornou-se um

aliado crucial de Lula nas eleições de 2022, com influência significativa na Baixada

Fluminense, região com forte presença evangélica. Antes de decidir seu apoio, ele

realizou reuniões com os dois candidatos à Presidência.