Lula quer Daniela no Turismo, mas admite haver impasse, diz Waguinho

Waguino está em Brasília à espera de uma solução para o impasse envolvendo o Ministério do Turismo

O prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho

(Republicanos), marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, disse nesta quarta-feira (14) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que quer que ela permaneça no ministério.

Depois que a ministra pediu desfiliação do União Brasil, o partido passou a

pressionar o Planalto para alocar alguém mais próximo à cúpula da legenda. O

nome do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) é cotado.

“O presidente Lula não pediu o ministério. Isso é uma coisa que tem dias pela frente

para saber o que vai acontecer. O presidente Lula quer a ministra Daniela no

ministério. Foi o que ele falou para ela”, contou Waguinho. Apesar de o prefeito

negar a mudança, nos bastidores, a troca já está encaminhada. Lula estaria

ganhando tempo para não haver “derrotados” e para poder contemplar Waguinho e

a mulher em outro lugar do governo.

Waguinho disse ainda que a ministra não exigirá qualquer compensação em

eventual saída do cargo. “A Daniela não vai pedir nenhuma estatal ao presidente

Lula, nenhum cargo, não vai pedir nada disso”, defendeu. Considerando a possível

demissão, ele afirmou ainda que o casal não guardará mágoas: “Sem mágoas, sem

rancor. Com o presidente Lula é diferente, é relação de amizade. Nós somos leais

ao presidente Lula”.

Saída não foi selada

Daniela se reuniu com o presidente na última terça-feira (13) por cerca de 1h30 no

Palácio do Planalto. Havia expectativa de que a reunião pudesse selar a saída da

ministra do cargo, mas Daniela, por ora, segue no governo. Em abril, a ministra

pediu desfiliação do União Brasil, sob acusação de assédio por parte do diretório

nacional do partido. A partir de então, a permanência dela no ministério estava

sendo questionada, uma vez que, com a saída, a legenda perderia uma pasta no

governo.

Fragilizado no Congresso, Lula busca ampliar sua base de votos. Mesmo tendo o

desejo de manter Daniela no ministério, atender ao pedido do União Brasil seria um

caminho importante apara atrair a legenda para lado do Planalto.