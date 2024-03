Lutador de jiu-jitsu é preso em flagrante por agredir a mulher

Acusado aplicou golpe ‘mata-leão’ na vítima durante briga. O crime aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Um lutador de jiu-jitsu Thiago Santos Pedreira, de 37 anos, foi preso em flagrante

por agredir a companheira, na última quarta-feira (28), no bairro Jardim Nova Era,

em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele teria aplicado um mata-leão na vítima

durante uma briga, além de desferir uma série de golpes.

Segundo relatos do boletim de ocorrência da Delegacia de Atendimento à Mulher

(DEAM) de Nova Iguaçu, a briga começou durante a madrugada, quando a vítima

estava dormindo. Ela teria acordado e flagrado o acusado no telefone. Uma

discussão se iniciou e nesse momento, o agressor teria gritado com a mulher e

começado a agredi-la.

Em seguida, Thiago aplicou o golpe de luta na vítima, quase a deixando

inconsciente. Ele destruiu objetos no interior da casa.

A briga só terminou quando uma vizinha interviu e retirou a vítima de dentro do

imóvel. A mulher só retornou para casa na manhã seguinte, quando o acusado

ainda estava dormindo e foi até a delegacia.

Lesão corporal

Os agentes da especializada foram até o endereço da vítima, constataram o fato e

prenderam Thiago em flagrante por lesão corporal. A vítima foi encaminhada para o

Instituto Médico Legal (IML), onde um laudo confirmou as agressões.