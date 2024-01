Lutador é preso ao agredir ex-companheira ‘com golpes de jiu-jítsu

Professor agrediu vítima por seis horas em bairro da Zona Norte do Rio: ‘Achei que ele ia me matar’, disse

Policiais civis da 27ª DP (Vicente de Carvalho) cumpriram um mandado de prisão na segunda-feira (29) contra um professor de jiu-jítsu acusado de agredir a ex-mulher durante seis horas, dentro de seu carro onde a manteve refém.

Marcio de Oliveira Barreto, de 54 anos, foi encontrado pelos agentes em casa, no bairro Quintino Bocaiúva, na Zona Norte do Rio. A denúncia foi feita pela vítima, a fisioterapeuta Adriana Freitas Barreto, 48, que conseguiu escapar se jogando do carro em movimento após ser espancada, mordida, enforcada, xingada e ter dedos e punhos torcidos.

“Quando eu me joguei do carro, ele não estava em alta velocidade porque já estava clareando, já devia ser umas seis horas da manhã e já tinha gente na rua. Eu abri a janela e comecei a gritar: “Socorro, socorro”. Aí um monte de gente começou a olhar. Acho que foi isso que assustou ele. Foram seis horas de tortura, de meia-noite às seis da manhã. Achei que ele ia me matar”, relatou.

Não aceitava o fim

Casados por 25 anos, os dois estão separados há um ano e meio. Adriana contou que o ex-marido não aceita seus novos relacionamentos. Na última sexta-feira (26),ela estava numa festa de amigos em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, e, quando viu Marcio, ligou para uma pessoa para pedir que a buscasse.

Nesse momento, o professor se aproximou da ex-mulher e pegou o celular das mãos dela. Pediu para que os dois conversassem. Adriana concordou. Mas, quando os dois se afastaram, o comportamento dele mudou. A vítima disse que ele a jogou no chão e começou a agredir com chutes e pontapés.

Tentativa de estupro na Região Serrana

Adriana contou que foi colocada no carro de Marcio, que seguiu para a Região Serrana. Ele parou num motel em Teresópolis e tentou estuprá-la. A vítima disse que Marcio decidiu voltar para o Rio. Na altura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, ela aproveitou que o carro estava desacelerando e se jogou no asfalto. Adriana foi socorrida por frentistas de um posto de gasolina próximo.

A fisioterapeuta já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, obtida no ano passado após ele ter invadido seu apartamento, tentar roubar seu celular duas vezes e também espancá-la. Os dois moram no mesmo condomínio e ela alegou temer novas agressões.

Na manhã de ontem, Adriana passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio. As marcas das agressões continuam em seu rosto e sem seu corpo. Marcio responderá por por lesão corporal, tentativa de estupro, sequestro e descumprimento de medida protetiva. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.