Madureira Shopping: Exposição permanente pelos 35 anos do empreendimento está aberta para o público

Mostra fotográfica “O Seu Lugar” homenageia o bairro de Madureira através de 35 personalidades da região

Em comemoração aos 35 anos do Madureira Shopping o empreendimento abriu, nesta quarta-feira, dia 24 de abril, a exposição fotográfica “O Seu Lugar”. A mostra, que é permanente, conta com a curadoria do fotógrafo Yuri Graneiro, que retratou 35 figuras icônicas que moldaram a história e a identidade do bairro Madureira, destacando também a contribuição do Madureira Shopping para a Zona Norte do Rio de Janeiro. Participam da exposição nomes como Tia Surica, Jorginho do Império, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Bianca Monteiro, Arlindinho, Michel Jacob, Mestre Faísca, Nega Gizza, entre outros.

Uma das homenageadas, Nilcéia Barros, marcou presença na abertura e trouxe a família para conferir a exposição. “Jamais imaginei ser homenageada um dia pelo Madureira Shopping, local que acompanho desde a sua construção. Estou muito feliz e parabenizo a todos pela iniciativa. É de grande importância deixar registrada essa história, que gira em torno do crescimento do nosso bairro em conjunto com o shopping”, destaca ela, que foi escolhida por ser uma das clientes mais antigas.

Moradora da Taquara, Núbia Fonseca aproveitou para conferir o trabalho exposto. “Achei tudo lindo. Vocês conseguiram retratar muito bem a essência de Madureira e contam essa história lindamente. Eu, que nunca perdi a conexão com o bairro e estou sempre aqui, me diverti muito”, disse a professora.

A mostra tem entrada gratuita e está instalada no 3º Piso do Madureira Shopping. Os visitantes podem conferir a atividade de acordo com os horários de funcionamento do empreendimento, que está aberto para receber grupos escolares e de projetos sociais, onde os visitantes terão a oportunidade de embarcar em uma jornada sensorial através dos 35 retratos, tendo a oportunidade de passar por um corredor instagramável, que remete às raízes das tradições de Madureira para chegar em murais com lambe-lambe, grafites e espelhos, que criam um novo e envolvente ambiente.

Serviço – Exposição O Seu Lugar

Dia: A partir de 24 de 2024 – Mostra permanente

Endereço: Madureira Shopping – Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.

Local: 3º Piso

Horário: Conforme o funcionamento do shopping