Madureira Shopping inaugura decoração de Natal com acessibilidade, participação circense, chegada do Papai Noel, oficinas e teatro gratuito

O Madureira Shopping abrirá a temporada natalina do empreendimento a partir do dia 5 de novembro (domingo). Haverá uma participação circense, acompanhado de banda e da mascote Maduzinha vestida à carater para o Natal, irá anunciar a chegada do bom velhinho às 15h, no 4º piso. Uma bailarina e um soldadinho de chumbo acompanharão todo o percurso distribuindo balões para a garotada no 4º e 1º piso, onde o trono do Papai Noel ficará localizado nos próximos meses para tirar fotos com as crianças.

A superintendente do Madureira Shopping, Carmen Cruz, explica sobre a escolha da

decoração de 2023, que é acessível e tem o tema ‘Natal dos Brinquedos’. “Teremos

um Natal tradicional, onde o grande destaque, além de uma linda árvore de oito

metros de altura, as crianças poderão interagir com os itens espalhados pela

cenografia. A diversão está garantida como um balanço acessível para cadeiras de

rodas, painel sensorial, cavalinhos sobre molas, xícara giratória, casa com

escorregador e balanços, além de um urso de pelúcia e um carro calhambeque.

Nosso objetivo é fazer com que todas as pessoas possam desfrutar do evento com

igualdade e que o espírito natalino contagie todas as famílias e seja inclusivo”,

destaca.

As atividades são gratuitas e, para ter acesso, basta o cliente falar com a

Ana, assistente virtual, através do número de WhatsApp (21) 3171-3990, enviar a

frase “Oi, Ana! Quero participar de um evento” e escolher qual brinquedo gostaria

de participar. Após isso, deverá apresentar o QR Code de inscrição para a

promotoria.

Após a festa de abertura, o Papai Noel fica no Madureira Shopping até

o dia 24 de dezembro, sempre de segunda à sexta, de 13h às 21h, sábado de 10h

às 22h e, aos domingos e feriados, de 13h às 21h. A foto com o Papai Noel, para

quem quiser o registro impresso, poderá ser adquirida por R$ 40. E através do

aplicativo do Madureira Shopping o cliente terá desconto na impressão da

fotografia, que sairá por R$ 35.

Domingo com a Maduzinha

A programação especial

realizada aos domingos com a mascote mais querida da Zona Norte, a Maduzinha,

será toda voltada para o Natal durante os meses de novembro e dezembro. As

atrações de novembro começam no dia 5 com a peça “A Fábrica de Brinquedos de

Noel”.

No dia 12 acontece a oficina de árvore em cartonagem, às 15h, e a apresentação do mágico Peixoto, às 17h. Dia 19 será oferecida uma oficina de bonecas Abayomi, às 15h, e a peça “Os músicos de Bremen” será encenada às 17h. No dia 26 a programação de novembro será fechada com a oficina de bolas deNatal, às 15h, e com o espetáculo “A Menina e o Limpador de Chaminé”, às 17h.

Em dezembro as atividades terão início no dia 3, com show do mágico Siskini. Dia

10 a criançada vai se divertir com a peça “Natal no Sítio do Picapau”, e no dia 17 “O

Natal da Bela e a Fera” encerra a programação dominical. As apresentações são

gratuitas e acontecem sempre às 17h, no palco do 4º piso.