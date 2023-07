Madureira Shopping lança promoção para pais e filhos de divertirem juntos em agosto

Os vencedores ganharão um dia com experiências completas por conta do Madureira Shopping

O Madureira Shopping já está organizando as comemorações para o Dia dos Pais, que este ano será comemorado no dia 13 de agosto. A primeira ação para celebrar a data será a escolha de uma dupla de pai e filho(a) para passar um dia inteiro no Madureira Shopping participando de experiências de compras, gastronomia, lazer e entretenimento, tudo de graça. Para participar da promoção, os pais deverão enviar uma foto de um momento especial com o filho para o direct do Instagram do shopping (@madureira.shopping), entre os dias 5 e 7 de julho.

A seleção interna e o anúncio da dupla vencedora acontecerão no dia 10 de julho por meio das redes sociais do shopping. Os vencedores deverão comparecer no Madureira Shopping no dia 13 de julho (quinta-feira) e deverão ter disponibilidade de gravação durante todo o dia. Eles serão acompanhados pela equipe de marketing do shopping, que irá documentar a participação através de fotos e vídeos, e o material produzido será divulgado a partir do dia 1º de agosto nas mídias do Madureira Shopping.

Para a gerente de marketing do Madureira Shopping, Luciane Treigher, o Dia dos Pais é um momento especial do calendário, abrindo o segundo semestre da temporada de eventos: “Nossa intenção é presentear o público com um programa completo no shopping, incluindo compras, serviços, lazer e gastronomia. Estamos muito animados em poder proporcionar para um pai e seu filho(a) esta experiência completa e divertida com a gente neste Dia dos Pais”, afirma Luciane.

A data Pais será ainda comemorada com uma ação promocional para todos os clientes.

Serviço – Madureira Shopping – Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.