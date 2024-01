Madureira Shopping realiza agendamento para serviços do Poupatempo

A ação acontece entres os dias 29 de janeiro e 02 de fevereiro e contará com totens para autoatendimento

O Madureira Shopping recebe entre os dias 29 de janeiro e 02 de fevereiro uma ação do Poupatempo. Os colaboradores do órgão estarão na loja Sou do Bem, localizada no 3º piso, das 10h às 16h, agendando serviços de emissão da nova identidade, segunda via do Registro Nacional de Carteira de Habilitação, pesquisa de NIS, solicitação e consulta do Seguro Desemprego, emissão de cartão do SUS, emissão de quitação eleitoral, verificação da situação cadastral de CPF, além de consultas em processos sobre Vale Social.

O agendamento não acarreta custo para o cidadão, que poderá escolher o serviço para ser realizado nas unidades do Poupatempo de Duque de Caxias, São João de Meriti ou Bangu. Após o atendimento no Madureira Shopping, a pessoa saíra com um comprovante de marcação com local, data, horário e serviço.

Serviço:

Agendamento para Poupatempo

Local: Loja Sou do Bem, no 3º Piso – Madureira Shopping

Endereço: Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ

Dias: 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2024 (segunda a sexta-feira)

Horário: 10h às 16h.