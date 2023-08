Madureira Shopping realiza oficina gratuita de Dança Charme

A atividade é gratuita e acontece no dia 30 de agosto, na loja temática do Baile Charme do Viaduto de Madureira

O Madureira Shopping não quer ver ninguém parado. Nesta quarta-feira (30), acontece no empreendimento uma oficina gratuita de Dança Charme. A atividade será realizada das 18h às 20h, na loja temática do Viaduto de Madureira, localizada no 3º piso. O evento é gratuito. As vagas são limitadas e o agendamento deve ser realizado no local.

“O Baile Charme nasceu há 43 anos aqui em Madureira e é considerado como patrimônio cultural e imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Para nós, que fazemos parte deste bairro tão expressivo e importante, é um prazer poder oferecer atividades que exaltam e reforçam a nossa cultura”, afirma Luciane Treigher, gerente de Marketing do Madureira Shopping.

SERVIÇO – Madureira Shopping

Oficina de Dança Charme

Dia: 30 de agosto (quarta-feira)

Local: Loja Temática do Viaduto de Madureira – 3º piso

Endereço: Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ