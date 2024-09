Madureira Shopping recebe mais uma edição da Feira de Adoção Pets

O Madureira Shopping vai realizar no sábado, dia 21 de setembro, das 13h às 19h, a terceira edição da feira de adoção de animais no espaço da loja Sou do Bem, localizada no 3º piso do empreendimento. A ação é uma parceria com a ONG Bichinho Feliz e tem como objetivo promover a conscientização sobre a adoção responsável e a importância de oferecer um lar amoroso para animais de estimação.

Durante o evento, os interessados terão a oportunidade de adotar cães e gatos de diferentes portes e idades. Para participar do processo de adoção, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar um documento original com foto. Após o preenchimento da ficha cadastral, será realizada uma entrevista no local, a fim de garantir que os animais sejam acolhidos por famílias responsáveis e preparadas para proporcionar o cuidado necessário.

Estamos muito entusiasmados em realizar a Feira de Adoção de Pets pela terceira vez em nosso shopping. O sucesso das edições anteriores mostrou o impacto positivo que esse evento tem, não apenas para os animais que encontram novos lares, mas também para toda a comunidade. Nosso objetivo é continuar promovendo o bem-estar animal e proporcionar uma experiência significativa para nossos clientes, reforçando nosso compromisso com causas sociais importantes”, afirma a gerente de marketing do Madureira Shopping, Letícia Pinho.

SERVIÇO – Feira de Adoção Pet – Madureira Shopping

Endereço: Estrada do Portela, 222, Madureira, RJ.

Dia: 21 de setembro de 2024 (sábado)

Horário: 13h às 19h

Local: Loja Sou do Bem (3º piso)