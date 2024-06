Madureira Shopping: Sessão Kinoplex Azul exibe Divertida Mente 2 para pessoas com autismo

O Madureira Shopping vai exibir no próximo sábado, dia 29 de junho, às 11h, a animação Divertida Mente 2, na sessão Kinoplex Azul. O empreendimento disponibiliza em todo último sábado do mês sessões de cinema para pessoas com espectro autista em um ambiente totalmente adaptado.

O cenário conta com iluminação reduzida, som mais baixo e uma capacidade menor de público, permitindo que a plateia possa andar, cantar e se divertir de forma totalmente livre. Todas as sessões do Kinoplex Azul contam com a promoção ‘’Todo Mundo Paga Meia’’, ou seja, o cinéfilo paga o valor da meia-entrada, sem a necessidade de comprovação alguma.

Para a gerente de marketing do Madureira Shopping, Letícia Pinho, a atividade tem como objetivo fazer do empreendimento um espaço inclusivo para todas as famílias da Zona Norte do Rio de Janeiro. “Queremos que cada vez mais as pessoas possam frequentar as sessões do Kinoplex Azul, e assim, tornamos o Madureira Shopping um espaço preparado para todos os tipos de famílias. Temos tido boa adesão e esperamos que essa experiência seja agradável para todos e cada dia mais frequentada. Esperamos todos aqui no próximo sábado”, afirma.

Serviço – Kinoplex Azul

Local: Madureira Shopping – 4º piso

Endereço: Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.

Dia: 29 de junho de 2024 (sábado)

Horário: 11h