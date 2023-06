Madureira Shopping tem programação especial para as crianças aos domingos de julho

As férias de julho estão chegando e, pensando nisso, o Madureira Shopping organizou uma série de atividades para que toda a família possa se divertir. Além de oficinas gratuitas, que acontecem das 15h às 17h, a mascote Maduzinha também vai apresentar as peças teatrais mais pedidas pelo público durante todos os domingos de julho, a partir das 17h. No encerramento da programação, um super show musical vai entreter as crianças na despedida das férias escolares.

A agenda começa no dia 2 de julho com a oficina de pintura em telas e, em seguida, a peça com a ‘Liga da Justiça’. No dia 9 será oferecida uma oficina de customização de cofrinhos e, logo após, acontece a exibição da peça ‘Encanto’. No dia 16 será realizada uma oficina de pipas e depois o clássico ‘Os Três Porquinhos’ promete emocionar o público. No dia 23 a oficina da vez é de Jogo da Memória e a peça será o sucesso ‘Super Mário Bros’. E fechando a programação da ‘Super Férias da Maduzinha’, no dia 30 de julho acontece a oficina de slime neon e, às 18h, um super show musical com a banda Now United Cover.

As atividades serão realizadas no 4º piso e, para participar, basta o cliente resgatar o ingresso no aplicativo do Madureira Shopping, disponível para download nas versões Android e IOS. Segundo a gerente de Marketing do Madureira Shopping, Luciane Treigher, a programação visa oferecer momentos de muita diversão para as famílias: “Queremos que as famílias da Zona Norte do Rio saibam que aqui elas têm diversas opções de entretenimento para seus filhos durante o período das férias, muitas opções gratuitas, sempre com muito conforto e segurança. Nosso objetivo é que sejamos parte deste roteiro de lazer. Por isso, preparamos tudo com muito carinho e esperamos que seja um sucesso!”, explica a executiva.

Além das oficinas criativas e do teatro infantil, o Madureira Shopping disponibiliza outras opções de lazer e entretenimento. As famílias podem aproveitar o cinema, que conta com opções de exibições em salas de última geração e o parque Game Point, que é um espaço completo com os melhores e mais atuais games do mercado, com jogos eletrônicos, simuladores e brinquedos para todas as idades. Os valores variam de acordo com a opção escolhida e podem ser consultados no local.

Férias com brindes

O cliente que resgatar o cupom no aplicativo do Madureira Shopping e validá-lo com a equipe de promotoria, ganha um brinde exclusivo. A ação acontece entre os dias 03 e 16 julho, das 13h às 19h, no 3º piso, em frente as lojas da Portela e do Império Serrano.

Serviço: Madureira Shopping – Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.

Super Férias da Maduzinha – Aos domingos de julho

Dia 02 de julho

Oficina de pintura em telas – 15h às 17h

Peça Liga da Justiça – 17h

Dia 09 de julho

Oficina de customização de cofrinhos – 15h às 17h

Peça Encanto – 17h

Dia 16 de julho

Oficina de pipas – 15h às 17h

Peça Os Três Porquinhos – 17h

Dia 23 de julho

Oficina de jogo da memória – 15h às 17h

Peça Super Mário Bros – 17h

Dia 30 de julho

Oficina de slime neon – 15h às 17h

Show musical com Now United Cover – 18h