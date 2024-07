Madureira Shopping terá Arraiá Raiz neste fim de semana

O Madureira Shopping vai receber nos dias 12, 13 e 14 de julho uma edição especial do Arraiá Raiz. O evento será realizado no estacionamento do empreendimento, localizado no 6º piso e tem entrada gratuita. O acesso é feito por meio das escadas rolantes.

No dia 12 (sexta-feira), a atividade acontece das 17h às 22h. No sábado e domingo, a programação será das 14h às 22h. Além das tradicionais comidas típicas, o público vai se divertir com a programação cultural, preparada especialmente para o Arraiá Raiz do Madureira Shopping. Na sexta, o Trio Forró dos Amigos comanda a festa a partir das 20h. Sábado, a quadrilha Geração Realce se apresenta às 17h e a Banda Tito in Trio sobe ao palco às 20h. O domingo contará com a quadrilha Dom Paz e Amor, às 17h, e o Trio Nova Geração encerra a festa a partir das 20h.

E a garotada também vai ter um espaço especial no Arraiá Raiz do Madureira Shopping. A festa contará com brinquedos infláveis. E nos dias 13 e 14, haverá recreação infantil gratuita com o Tio Alex, a partir das 15h.

De acordo com a gerente de marketing do Madureira Shopping, Letícia Pinho, o evento foi pensado para toda família. “Trouxemos o que há de mais tradicional das festas juninas para o nosso empreendimento e esperamos aqui, todas as famílias da Zona Norte do Rio de Janeiro. Serão dias de muita alegria, música, dança e comida boa”, afirma.

Brindes exclusivos

Durante o Arraiá Raiz do Madureira Shopping, os clientes que resgatarem o cupom no aplicativo do empreendimento, ganharão um copo recheado de doces típicos exclusivos do evento. Para participar, é preciso baixar o aplicativo do Madureira Shopping, resgatar o cupom de participação e validar com a equipe de promotores no local. O aplicativo está disponível para download nas versões Android e IOS. Os brindes são limitados a um por CPF e serão distribuídos de acordo com a disponibilidade do estoque.

Serviço – Arraiá Raiz

Local: Madureira Shopping

Endereço: Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ

12/07/24 (sexta-feira)

20h – Trio Forró dos Amigos

13/07/24 (sábado)

15h – Recreação com Tio Alex

17h – Quadrilha Geração Realce

20h – Tito In Trio (Tudo Vira Xote)

14/07/24 (domingo)

15h – Recreação com Tio Alex

17h – Quadrilha Dom Paz e Amor

20h – Trio Nova Geração