Madureira Shopping terá aulas gratuitas de zumba toda segunda semana do mês

Pensando em proporcionar qualidade de vida e entretenimento para a população da Zona Norte do Rio de Janeiro, o Madureira Shopping firmou uma parceria com a Universidade Estácio e juntos vão oferecer aulas gratuitas de zumba. A primeira aula já tem data marcada e acontece na próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, às 19h.

A atividade passa a fazer parte da programação fixa do Madureira Shopping e tem como objetivo atrair pessoas de todas as idades para o evento. As aulas serão ministradas por professores e alunos do curso de Educação Física da Estácio, no 4º piso, e terá cerca uma hora de duração.

Qualquer pessoa pode participar da aula de zumba. Basta vestir roupas confortáveis e trazer uma garrafa d’água para hidratação ao longo da atividade. “É uma grande satisfação proporcionar uma ação como esta no nosso shopping, pois estimula a prática da atividade física e hábitos saudáveis. Além disso, o evento terá um grande peso, uma vez que as aulas serão oferecidas por alunos e professores da Estácio, que é uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil”, destaca Letícia Pinho, gerente de Marketing do Madureira Shopping.

Serviço – Aulas gratuitas de zumba

Data: 16/09 – segunda-feira

Horário: 19h

Local: 4º Piso

Endereço: Madureira Shopping – Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.