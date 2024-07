Madureira Shopping terá oficinas criativas com temática julina e geek no Domingo com a Maduzinha

O Domingo com a Maduzinha, mascote do Madureira Shopping, está com uma programação repleta de atividades para as crianças durante todo o mês de julho. As ações têm como objetivo estimular o aprendizado, a criatividade e proporcionar momentos de alegria e entretenimento para as famílias da Zona Norte do Rio de Janeiro.

Entrando no clima das festas julinas, no dia 07 de julho foi oferecida a oficina de comidinhas típicas, onde a garotada se deliciou com bolo de cenoura de pote e pipoca gourmet. No dia 14, será a vez do Arraiá da Maduzinha, a partir das 15h. O público vai se divertir muito com as tradicionais brincadeiras como corrida de saco, ovo na colher, dança da laranja, cabo de guerra, além de quadrilha, desfile dos caipirinhas, concurso dos caipiras mais animados, caipira fashion, com a produção do visual das crianças com bigode, pintinhas e trancinhas e um DJ tocando muito forró e músicas tradicionais.

A partir do dia 21 de julho, em clima de férias, os domingos com a Maduzinha entram no universo geek, com a oficina de customização de cofrinhos geek e, no dia 28, com a oficina de jogo da memória geek e em seguida, a peça teatral “Geek kids em ação”.

As vagas para as oficinas são limitadas e para participar é preciso baixar o aplicativo do Madureira Shopping, disponível para download na Apple Store e na Play Store. Basta resgatar o cupom e validar com a promotoria, presente no local. A participação no teatro não precisa de agendamento. Todas as atividades serão realizadas no 4º piso.

Serviço – Domingo com a Maduzinha (Julho de 2024)

Endereço: Madureira Shopping – Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.

Local: 4º piso

Evento: Domingo com a Maduzinha

Horário: A partir das 15h

Ingresso: Gratuito

Dia 07 de julho: Oficina de comidinhas típicas juninas: bolo de cenoura de pote e pipoca gourmet

Dia 14 de julho: Arraiá da Maduzinha

Dia 21de julho: Oficina de customização de cofrinhos geek

Dia 28 de julho: Oficina de jogo da memória Geek e teatro “Geek kids em ação”