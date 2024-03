Madureira Shopping terá sessão de cinema para autistas

O Madureira Shopping realiza, a partir deste sábado, dia 30 de março, a sessão Kinoplex Azul, que disponibiliza sessões de cinema para pessoas com espectro autista em um ambiente totalmente adaptado. O cenário conta com iluminação reduzida, som mais baixo e uma capacidade menor de público, permitindo que a plateia possa andar, cantar e se divertir de forma totalmente livre.

Essas exibições adaptadas acontecem uma vez por mês, sempre no seu último sábado. Todas as sessões do Kinoplex Azul contam com a promoção ‘’Todo Mundo Paga Meia’’, ou seja, o cinéfilo paga o valor da meia-entrada, sem a necessidade de comprovação alguma. A estreia no Madureira Shopping será com a animação Kung Fu Panda 4.

“Queremos que todas as famílias frequentem o Madu. A partir da oferta deste serviço, daremos, além de acessibilidade, a oportunidade de inclusão para que crianças e adultos autistas tenham acesso a lazer e entretenimento de forma adequada e respeitosa. Assim, proporcionamos momentos inesquecíveis para as famílias no nosso espaço”, afirma a gerente de Marketing do Madureira Shopping, Letícia Pinto.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bombonieres dos cinemas e nos terminais de autoatendimento, além do site do Kinoplex. Ao comprar as entradas, o cliente também pode acumular pontos para trocar por ingressos e pipoca grátis, basta estar cadastrado no programa de benefícios Kinoplex+. E para quem quer assistir a esse e outros grandes lançamentos a um preço acessível, o Kinoplex também oferece o Kinopass, um passaporte de cinemas com ingressos a preços especiais. Clientes dos bancos Pan e BTG Pactual pagam meia-entrada em todas as sessões.

Serviço: Kinoplex Azul

Dia: 30 de março de 2024

Endereço: Madureira Shopping – Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.

Local: Kinoplex

Horário: 11h

Filme: Kung Fu Panda