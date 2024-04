Madureira Shopping: Vacinação contra influenza contempla todos os públicos

O Madureira Shopping recebe até o dia 13 de abril, equipes da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro que imunizarão a população alvo contra a influenza. A atividade está sendo realizada na Loja Sou do Bem, localizada no 3º piso, das 10h às 16h.

Podem se vacinar todas as pessoas acima de seis meses de idade. Para se vacinar, basta levar um documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Mais informações podem ser consultadas no site saude.prefeitura.rio. O Madureira Shopping fica na Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.

Serviço – Vacina contra gripe

Dia: 11, 12 e 13 de abril de 2024

Endereço: Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.

Local: Loja Sou do Bem – 3º piso

Horário: 10 às 16h