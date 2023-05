Mãe de ator Jeff Machado quer justiça rápida para morte do filho

A mãe do ator Jefferson Machado Costa, de 44 anos, encontrado enterrado e

concretado a dois metros de profundidade, numa casa em Campo Grande, na Zona

Oeste do Rio, foi ao Instituto Médico Legal (IML), nesta quinta-feira (25), para cuidar da liberação do corpo, que será levado para Araranguá, em Santa Catarina, cidade onde vive a família.

Visivelmente abatida, a aposentada Maria das Dores Estevão Machado disse que

veio cuidar dos trâmites para o transporte. “Eu não vou ter coragem de ver, mas

preciso assinar para que o corpo do meu filho seja liberado. E conseguir um voo

para o transporte do corpo e ir para Araranguá, que é a minha cidade e onde vai

acontecer o sepultamento”, disse Maria das Dores. Ela pediu o avanço das

investigações para que o culpado seja encontrado e julgado.

“É muito triste um moço vir para o Rio de Janeiro para estudar, fazer Jornalismo,

Cinema e Produção, se dedicar ao trabalho de ator. E depois ser encontrado por

bandidos, que estão soltos aqui no Rio. Isso tem que ser feito justiça, e muito

rápido”, afirmou a mãe de Jeff.

Corpo não poderá embarcar em voo comercial

Com a indefinição da causa da morte, por questões de segurança, o corpo não poderá embarcar em um voo comercial, e seguirá do Rio de Janeiro para o Sul do país de carro.

O traslado de carro dever sair do Rio por volta das 3h desta sexta-feira (26) e chegar à noite em Santa Catarina. O velório será na manhã do sábado (27).

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) tenta localizar o suspeito do

crime.