Mãe de traficante morto pela PM é presa por tentativa de homicídio contra ex-nora
Uma mulher foi presa na última terça-feira (2) suspeita de torturar e esfaquear 34 vezes a ex-nora. O crime aconteceu na madrugada de domingo (31), na porta da casa da vítima, na comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, na Zona Sudoeste do Rio.
A presa é Jaqueline Alves de Vasconcellos, de 48, ex-sogra de Hayannah de Almeida Vieira, de 28. Segundo a Polícia Civil, ela teria cometido o crime com a ajuda de uma comparsa, que ainda está foragida. A segunda suspeita, de acordo com a investigação, seria amante do ex-marido da vítima.
O ataque aconteceu por volta das 4h30, na porta da casa de Hayannah. Testemunhas contarem que as agressoras chamaram a vítima para fora e, em seguida, iniciaram as agressões com golpes de faca.
Além das facadas, a jovem também foi torturada. Moradores da região prestaram socorro e ajudaram a levá-la até o hospital.
Hayannah foi encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dela é estável.
Morte de traficante teria motivado crime
De acordo com a investigação, a motivação do crime pode estar ligada à morte de Hudson Alves de Vasconcelos, o HN, filho de Jaqueline e ex-marido da vítima. Ele morreu em março deste ano após um confronto com policiais militares 18º BPM (Jacarepaguá).
Hudson era apontado como integrante de uma quadrilha de traficantes que atua na comunidade do Bateau Mouche.
Após a morte do filho, Jaqueline teria passado a perseguir e ameaçar Hayannah. Testemunhas afirmaram à polícia que a suspeita acreditava que a ex-nora poderia ter evitado a morte de Hudson, o que teria motivado o ataque.
O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque). Agentes apreenderam os objetos usados no crime, que foram encaminhados para perícia. A polícia tenta localizar a segunda suspeita envolvida na tentativa de homicídio.